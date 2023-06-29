إهداء من الداخلية .. أغنية أحمد شيبة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "أنا من مصر" إهداءً من الوزارة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.
الأغنية غناء الفنان أحمد شيبة ومن كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم.
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أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "أنا من مصر" إهداءً من الوزارة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.
الأغنية غناء الفنان أحمد شيبة ومن كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم.
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