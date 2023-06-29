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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي لم يخسر أمام البنك.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل مواجهة اليوم

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منافسه فريق البنك الأهلى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. 

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك  في جميع البطولات 


الأهلي 𝟬 - 𝟬 البنك الأهلي 

 الأهلي 𝟏 - 𝟏 البنك الأهلي 

 الأهلي 𝟏 - 𝟬 البنك الأهلي 

 الأهلي 𝟏 - 𝟏 البنك الأهلي 

 الأهلي 𝟬 - 𝟬 البنك الأهلي 

 الأهلي 𝟏 - 𝟬 البنك الأهلي   


موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلي


وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد  القاهرة الدولي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك


وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز إلى الحكم الدولي محمد الحنفي.


ويدير الحنفي المباراة كحكم ساحة  ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثان، وجلال أحمد حكم رابع.
وسيتولي سيد شعبان إدارة تقنية الفيديو VAR ويعاونه شهاب راشد حكم فار مساعد.

قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وبيرسي تاو.
 
قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي


وجاءت القائمة علي النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - أحمد صبحي
خط الدفاع: أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني - عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم.
 
خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد  - فراس بن عايفية - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - إسلام جابر.
خط الهجوم: محمود قاعود - باسم مرسي - كريم بامبو.
 

الأهلى الاهلي والبنك الاهلي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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