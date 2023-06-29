تشكيل فريق البنك لمواجهة الأهلى

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .



وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا