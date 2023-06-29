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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى ثانى أيام العيد.. نشر قوات التدخل السريع والشرطة النسائية بالشوارع

الشرطة
الشرطة

تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاستقرار الأمنى فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية مكبرة على كافة الطرق والمحاور.

وكانت رفعت قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك. 

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

وذلك نظراً لما تشهده فترة إجازة عيد الأضحى من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للإستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة فقد قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.  

وتم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية.

 بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.

ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات  وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

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الإرتكازات الأمنية الاستعداد القصوى الإستقرار الأمنى الانتشار السريع التدخل السريع الخدمات المرورية أيام عيد الأضحى كاميرات المراقبة

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