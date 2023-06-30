فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 غدا.. ننشر الرابط والضوابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 ، ابتداء من غد السبت الموافق 1 يوليو 2023.

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لتفعيل رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة التالي https://eduserv.cairo.gov.eg ابتداءا من غد السبت 1 يوليو 2023

وتتيح مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خدمة التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة ، لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

وللتعامل مع رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة التالي https://eduserv.cairo.gov.eg ، أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) + عدد (2) فيديو شرح توضيحى من قبل مدير مركز المعلومات بالادارات التعليمية ، ليقوموا بالشرح والتوضيح والدعم الفنى للجنة المشكلة من قبل سيادتكم.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة ، تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية ، مشيرةً إلى أن التحويل الورقي بين المدارس مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة الجيزة

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لتفعيل رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة الجيزة التالي https://www.gizaedu.net/tran.html ابتداءا من غد السبت 1 يوليو 2023.

ضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024