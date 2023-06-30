فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 غدا.. ننشر الرابط والضوابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 ، ابتداء من غد السبت الموافق 1 يوليو 2023.
رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة
تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لتفعيل رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة التالي https://eduserv.cairo.gov.eg ابتداءا من غد السبت 1 يوليو 2023
وتتيح مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خدمة التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة ، لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
وللتعامل مع رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة التالي https://eduserv.cairo.gov.eg ، أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) + عدد (2) فيديو شرح توضيحى من قبل مدير مركز المعلومات بالادارات التعليمية ، ليقوموا بالشرح والتوضيح والدعم الفنى للجنة المشكلة من قبل سيادتكم.
وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة ، تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية ، مشيرةً إلى أن التحويل الورقي بين المدارس مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة الجيزة
تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لتفعيل رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة الجيزة التالي https://www.gizaedu.net/tran.html ابتداءا من غد السبت 1 يوليو 2023.
ضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024
- يتم احتساب السن إلكترونيا في أول اكتوبر 2024
- التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 يتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة
- المراحل التي يمكن فيها التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 : من المرحلة الثانية رياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسي الابتدائي والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية
- يتم التسجيل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال ولي الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته
- في حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطفل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 في الفترة المحددة يحق لولي الامر تعديل ما تم تسجيله من على نفس موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالرقم القومي خلال الفترة المعلن عنها
- لا يمكن تقديم طلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 لأكثر من إدارة تعليمية
- تقوم كل ادارة تعليمية بعمل اجراء التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال لجنة التحويلات بالادارة التعليمية ثم يتم تسجيل نتائج المقبولين على الموقع من خلال المفوض
- يتم عمل التنسيقات لطلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 حسب وجود فراغات بالمدارس بناءا على ما تقوم به لجنة التحويلات بالادارة التعليمية
- في حالة قبول طلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالاوراق المطلوبة