جنون عسكري.. تحذير روسي عاجل من اقتراب الحرب النووية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن تصرفات الغرب لدعم أوكرانيا تثير صداما مباشرا بين القوى النووية.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: " الغرب أصبح في حالة جنون عسكري، بعد أن فقد الاتصال بالواقع، ويثير عمدا صداما مباشرا بين القوى النووية".

ومنذ قليل، قال نيبينزيا، إن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن ستكون شروط التسوية لكييف مختلفة.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الآن، بعد أن ضاعت فرصة السلام بفضل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون شروط التسوية لكييف بالطبع ستكون مختلفة".