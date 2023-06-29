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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن ستكون شروط التسوية لكييف مختلفة.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي : "الآن، بعد أن ضاعت فرصة السلام بفضل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون شروط التسوية لكييف بالطبع ستكون مختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نيبينزيا، إن الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة هذا العام لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم تشكل 20٪ فقط من المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الأسلحة لـ أوكرانيا.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "سخاء المانحين الغربيين فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، التي أثاروها هم أنفسهم يبدو مزدوجًا. وعندما يتعلق الأمر بـ سوريا واليمن والدول الأفريقية فإن زملائنا الغربيين إما لا يملكون أموالًا أو يخصصونها على مضض وفي أجزاء صغيرة".

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وأضاف: "لكن في أوكرانيا وعلى الأسلحة وحدها، أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل ما طلبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2023 لتوفير الإغاثة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم حوالي 55 مليار دولار".

الأمم المتحدة أوكرانيا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي روسيا

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