كريمة عوض : مفاوضات إيران وأمريكا في لحظة حاسمة .. وخلافات حول شكل التفاوض

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الساعات الأخيرة تشهد تطورات متسارعة على مستوى التصريحات والتحركات الدبلوماسية، في ظل متابعة مكثفة من مختلف القنوات الإخبارية منذ صباح اليوم، بشأن احتمالات انتقال الوفد الأمريكي للقاء نظيره الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وما إذا كانت المحادثات ستتم بشكل مباشر كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أو ستبقى غير مباشرة كما أكدت بعض التصريحات الإيرانية.

وأضافت عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوفد الإيراني كان قد وصل بالفعل إلى باكستان، حيث التقى وزير الدفاع الباكستاني وعددًا من المسؤولين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، لعرض المقترح الإيراني في مقابل العرض الأمريكي الذي طُرح الأسبوع الماضي ورفضته إيران.

وأشارت كريمة عوض، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الرد على هذا التحرك، وسط حالة ترقب إعلامي واسع، قبل أن تصدر تصريحات تفيد بعدم توجه أي وفد أمريكي، حيث نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه لن يُرسل الوفد في رحلة تستغرق 16 ساعة “من أجل لا شيء”.

ولفتت كريمة عوض إلى أن ترامب كان قد صرح في وقت سابق اليوم بأن المقترح الإيراني الحالي قد يلبي بعض مطالب الولايات المتحدة، رغم عدم نشر العرض بشكل رسمي حتى الآن، وتسريبه عبر وسائل الإعلام، متضمنًا عدة بنود أبرزها توجيه اليورانيوم المخصب داخل إيران لاستخدامات طبية، وخلط اليورانيوم عالي التخصيب لاستخدامه في أغراض سلمية، بالإضافة إلى وقف الأنشطة النووية لمدة 15 عامًا، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول الكامل إلى المنشآت الإيرانية.