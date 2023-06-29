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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات نارية من عضو برلماني روسي بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

حلف الناتو وروسيا
حلف الناتو وروسيا والولايات المتحدة

قال عضو مجلس الدوما الروسي في  لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، إن تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس حول ضرورة تبسيط حلف الناتو لإجراءات منح العضوية لـ أوكرانيا بمثابة الاستفزاز.

وأضاف بيليك أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في أغلب الأمر مبالغ فيها وذلك قبيل انعقاد القمة المقرّرة للحلف في شهر يوليو القادم بمدينة فيلنيوس.

وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي إلى أن وزير الدفاع البريطاني وصف في أوائل يونيو الماضي انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب بالأمر غير الواقعي، كما دعا الناتو والاتحاد الأوروبي إلى عدم التسرع في تقديم الوعود لمرشحين الحلف مثل كييف.

وأضاف أن بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة هما في طليعة المواجهة مع روسيا، يستمران في إصدار التصريحات من أجل استفزاز واختبار رد فعل من موسكو، لافتا إلى أن الاستمرار في جعل احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمثابة الوعد الأبدي القائم. 

وتابع: "وبمساعدة ذلك، من المُمكن الدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية والتأكيد على الاهتمام الخاص باحتياجات هذا البلد".

كما ذكر بيليك أن الغرب يدرك أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف يهدد بجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشاركين مباشرين وفوريين في النزاع مع روسيا، وهو ما لا ترغب فيه واشنطن ولا دول الاتحاد الأوروبي بالطبع.

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