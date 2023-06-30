أفضل طريقة عمل لعمل الكبدة والقلب والكلاوي

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات العيد بطريقة مميزة نقدم لكي طريقة عمل الكبدة والقلب والكلاوي

المقادير :

ربع كيلو كبدة ضاني مقطعة

ربع كيلو كلاوي مقطعة

ربع كيلو قلب مقطع

4 ملاعق زبدة

4 ملاعق الصلصة

4 فصوص ثوم مهروسة

ثمرة من البصل كبيرة مبشورة

ثمرة بصل مقطعة لشرائح رفيعة

ثمرتان من الليمون

6 ملاعق من الخل

ثمرتان من الفلفل الأحضر والأحمر مقطعة بالطول

معلقة من الملح والفلفل الأسود والكمون وتوابل اللحم والزعتر والثوم المطحون والجنزبيل

طريقة التحضير :

- قومي بغسل الكبدة والقلب والكلاوي جيدًا دون الخلط بينهما فضعي كل صنف منهم في طبق، وأضيفي لكل طبق منهم معلقة من الثوم المهروس ومعلقة من البصل المبشور وملعقة من عصير الليمون ثم قومي بالتقليب جيدًا مع إضافة معلقة من أصناف التوابل ثم قومي بإضافة ملعقتان من الخل لكل طبق واتركيهما في الثلاجة لمدة نصف ساعة للتتبيل.

- ضعي القلاية على النار مضيفة لها معلقتان من الزبدة وبعد أن تسخن جيدًا قومي بإضافة القلب لها وبعد تشويحه جيدًا اضيفي صلصة الطماطم واستمري في التقليب ثم ضيفي الكلاوي والكبدة مع التقليب وبعد أن ينضج القلب والكلاوي ضيفي لهما الفلفل الأخضر والأحمر وتستمري في التقليب لمدة 3 دقائق، بعد ذلك ضعيهما في طبق التقديم وتقدم ساخنة.