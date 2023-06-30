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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيماء ناجي : فكرة برامج المواهب تساعد الشباب لاكتشافهم وإظهارهم على الساحة الغنائية

شيماء ناجي
شيماء ناجي

قالت المطربة شيماء ناجي، إن فكرة برامج المواهب تساعد الشباب لاكتشافهم وإظهارهم على الساحة الغنائية، مشيرة إلى أن من الطبيعي للمطرب أن يتدرب كثيراً من أجل إظهار موهبته أمام الجميع بكل حرافية.

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وأضافت "شيماء ناجي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن من الطبيعي أن يقدم كل فنان الفن الخاص به بطريقة مختلفة حتي يعلم في أذهان معجبينه، موضحة أنها في بداية مشوارها الفني كانت تسمع لكثير من المطربين ولم تقتصر علي مطرب أو مطربة واحدة فقط.

وتابعت شيماء ناجي، أنها حتى وقتنا هذا تقوم بالتدريب قبل ذهابها الي اي حفل خاص بها، ولكنها لابد من وضع البصمة والطابع الخاص بها في غنائها في كل حفل.

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