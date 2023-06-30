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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يحسم الجدل بشأن انضمام فتوح للأهلي

صدى البلد

كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق حقيقة قرب انضمام فتوح نجم الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أحمد فتوح لن يرحل عن الزمالك ومستمر مع الفريق وكل ما يثار عن انضمامه للأهلي غير صحيح. 

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واضاف أسامة حسن قائلا “ ححلق وشي لو فتوح عدي من جنب سور الأهلي ” مشددا أن فتوح عاشق للزمالك و نجم من نجومه ولا يفكر في الرحيل مطلقا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

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