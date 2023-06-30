مهاجم الدوري المغربي |أولى صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الأهلي من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد شبانة قي تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي “ فيس بوك ” أن الأهلي يتابع بشدة رضا سليم نجم الجيش الملكي خلال الفترة الحالية لضمه هلال الميركاتو الصيفي ".

واضاف شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض مشاهدة أي فيديوهات للاعب خلال الفترة الحالية حيث ينتظر لحين حسم لقب الدوري المصري .

وتابع أن اللاعب يعد مهاجم رائع احرز ٢٦ هدفا خلال الموسم الحالي و قادر على اللعب باكثر من مركز بالاضافة لصغر سنه.

وكان الأهلي قد حقق فوز كبير أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة أمس الخميس في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .