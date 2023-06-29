حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة ساخرة لجماهير الأهلي عقب الفوز أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “حسرة عليك ياللي في بالي لا طلت أول و لا ثاني جمهور الأهلي بيحفل علي نفسه”.

وأضاف: "السنة اللي فاتت طلع الثالث هههههه طيب اصبروا شوية ده انتم لسه طالعين ثالث اخر دوري اتلعب".

وتابع خالد الغندور :" بيراميدز ثاني سنة علي التوالي يطلع ثاني بس الموسم الماضي الأهلي لعب دوري الابطال و هو الثالث و بيراميدز كونفدرالية و السنة دي طلع ثاني وهيلعب دوري الابطال الفرق كبير طبعا".

وحقق فريق الأهلي فوزا هاما أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .