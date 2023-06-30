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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الوقت قد حان للدخول في مفاوضات من أجل التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا.

وقال ترامب، بحسب وكالة "رويترز" إن "لادعاءات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب لا يجب مناقشتها الآن لأنها تمثل عائقا للسلام"، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان لمفاوضات سلام أوكرانية دون أن يستبعد حاجة كييف إلى التخلي عن بعض أراضيها للتوصل إلى تسوية".

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من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض، وقال: "أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد".

ووضع زيلينسكي "صيغة" سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.

ويأتي تصريحه بعد زيارة مبعوث الفاتيكان إلأى كييف، والذي وصل موسكو، الأربعاء، في مسعى للقيام بوساطة لوقف الحرب بين الجانبين.

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