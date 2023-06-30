النهار تنعى رئيس قنواتها المخرج إيهاب أبو زيد إثر رحيله بأزمة قلبية

تنعى شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة علاء الكحكي وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.

فيما لم تعلن اسرة المخرج الراحل بعد عن مكان وموعد تشييع الجنازة

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.