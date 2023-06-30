عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النهار تنعى رئيس قنواتها المخرج إيهاب أبو زيد إثر رحيله بأزمة قلبية

المخرج ايهاب ابوزيد
المخرج ايهاب ابوزيد

تنعى شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة علاء الكحكي وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.  

فيما لم تعلن اسرة المخرج الراحل بعد عن مكان وموعد تشييع الجنازة 

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

DMC أبو زيد ازمة قلبية البرامج التلفزيونية الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

وفاة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

مهاجم الدوري المغربي |أولى صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

حدث ليلا | وفاة والد أروى جودة .. إصابة 5 أشخاص في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية..إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023

حدث ليلا | رحيل مرتضى منصور عن الزمالك .. الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان على اتفاق مبدئي في جدة .. حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

السفير سامح أبوالعينين يرحب بأبطال مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش بشيكاغو

ترشيحاتنا

بعد حرقه المصحف في السويد .. المهاجر العراقي يستفز المسلمين ويتعهد بتكرار فعلته

الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي وآخر جزائري

دعاء الضيق الشديد|يارب أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها وأخرجني من الكرب والضيق

تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية| ما القصة؟

فرنسا .. الشرطي المسئول عن قتل الطفل نائل يعتذر لعائلته

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تنشر طريقة إعدام الكبدة الفاسدة

تفاصيل وفاة الناشطة الأمريكية كريستين كينج فارس

رئيس قسم الإرشاد البيطري تقدم نصائح حول إعادة تجميد اللحوم

متى يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية؟.. استشاري تغذية علاجية يوضح

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ