هتتصور وتستلم البطاقة فى البيت .. أرقام كول سنتر الأحوال المدنية

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لاستخراج الأوراق الثبوتية خاص بطاقة الرقم القومى بطريقة سهلة دون الاضطرار للذهاب لمقر الأحوال المدنية .

وفرت وزارة الداخلية ممثله فى قطاع الأحوال المدنية خدمات مميزه للتسهيل على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هى خدمة تجديد و استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل من خلال الاتصال برقم كول سنتر الأحوال المدنية وعمل طلب لاستخراج البطاقة من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

أرقام كول سنتر ألأحوال المدنية

جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة، وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

تكلفة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 14 يومًا.

-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.

-الاستمارة vip بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال ساعات (يضاف إليها خدمة التوصيل حال طلبها عن طريق الكول سنتر).

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .