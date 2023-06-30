عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتتصور وتستلم البطاقة فى البيت .. أرقام كول سنتر الأحوال المدنية

هاتف
هاتف

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لاستخراج الأوراق الثبوتية خاص بطاقة الرقم القومى بطريقة سهلة دون الاضطرار للذهاب لمقر الأحوال المدنية .

وفرت وزارة الداخلية ممثله فى قطاع الأحوال المدنية خدمات مميزه للتسهيل على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هى خدمة تجديد و استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل من خلال الاتصال برقم كول سنتر الأحوال المدنية وعمل طلب لاستخراج البطاقة من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

أرقام كول سنتر ألأحوال المدنية

جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة، وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

تكلفة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 14 يومًا.

-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.

-الاستمارة vip بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال ساعات (يضاف إليها خدمة التوصيل حال طلبها عن طريق الكول سنتر).

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

استخراج الأوراق الثبوتية استخراج البطاقة إستخراج بطاقة الرقم القومى الاحوال المدنية تجديد بطاقة الرقم القومى وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

ترشيحاتنا

الأمن في القرآن والسنة.. موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة

رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عدد الفارين من السودان منذ اشتعال القتال

إعلان من السعودية بأعداد إصابات الاجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن

في عهد السيسي| أحلام البسطاء تتحقق على أرض الواقع بالوادي الجديد.. صور

عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك |ترتيب الدوري المصري

مهاجم المغرب على رادار الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري بقميص شفاف..جمال شعبان يكشف عن حقنة جديدة لعلاج السكر..يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية احذر

غزل بنات أم قطعة جاتوه .. أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ