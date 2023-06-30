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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يحسم صفقة عالمية

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

أكد فابريزيو رومانو ، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"،  حسم نادي النصر السعودي، صفقة  ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الحالي، بعد منافسة مع نادي برشلونة الإسباني. 


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":": مارسيلو بروزوفيتش وافق على عرض النصر، تم التوصل إلى اتفاق شفهي وفي انتظار توقيع جميع العقود".

وأضاف:" سيخضع بروزوفيتش لفحوصات طبية اليوم الجمعة ثم الفحص النهائي للعقود".
وتابع:" سيحصل إنتر على رسوم بقيمة 23 مليون يورو، وسيحصل  بروزوفيتش على  100 مليون طوال عقده الذي سيمتد حتى 30 يونيو 2026".

 

يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك  في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر السعودي بروزوفيتش فابريزيو رومانو إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش الزمالك

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