الرياضة بعد ثورة 30 يونيو| مصر تتحول لمنارة فى البطولات الكبرى.. صدارة دولية للأبطال.. وقيادات الاتحادات: القاهرة تعيد البسمة للعالم بأمم خيالية

الرياضة بعد ثورة 30 يونيو

مصر تتحول لمنارة البطولات الكبرى .. والبنية التحتية " حاجة تفرح "

تكريمات خاصة للأبطال .. وقانون الرياضة يرى النور .. والمونديال والأولمبياد على الأبواب

كابيتانو مصر يحظى بالرعاية الكاملة .. وتمكين الشباب فى مقدمة الأولويات والاهتمامات

أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة " وضع خاص " فى الجمهورية الجديدة .. واتفاقية المقر خطوة مصرية خالصة

10 سنوات من الإنجازات تحققت على أرض الواقع بعد ثورة يونيو المجيدة التى حولت مصر من عصر الظلام إلى عصر الازدهار. نجح الرئيس السيسي قائد ثورة مصر الحديثة خلالها فى إعادة الهيبة والقوة لمصرنا الحبيبة فى عيون العالم أجمع وتدشين ثورة إنشائية وتطوير شامل للبنية التحتية والنهوض بها اقتصاديا وعسكريا والتصدي لبراثن الإرهاب الأسود الطامع فى مقدرات شعبنا بمنتهى الحب والعزم والرغبة فى بناء مصر الجديدة بسواعد أبنائها المخلصين فى شتى المجالات.

ولم تكن الرياضة بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة " الرياضة أمن قومى " التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا فى جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب و أعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.

وتدين الرياضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير، فبعد مرور 9 سنوات على مسيرته الرائدة والحافلة بالإنجازات فى شتى المجالات، شهدت الرياضة المصرية طفرة رائعة فى عهد الرئيس السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى، إذ حرص خلال ذلك على إظهار الاحترام والتقدير للرسالة المهمة التي يضطلع بها قطاع الشباب والرياضة في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة واحترام أحكام الدستور، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية بما يعينهم على تحقيق الهدف المنشود من تلك القوى الناعمة.

الرئيس سباق دائما فى تكريم النابغين والمتفوقين من أبطال وبطلات مصر فى جميع اللعبات الرياضية بكافة البطولة القارية وتقليدهم الأوسمة والأنواط الرياضية من الطبقات الثلاث الأمر الذي جعلهم يتسابقون كل عام وفى كل بطولة لحصد الميداليات لنيل شرف لقاء الرئيس الأب الروحي للرياضة والرياضيين .

ولم يدخر الرئيس السيسى جهدا فى توجيه وزير الشباب والرياضة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصرى .

كما وجه الرئيس بضرورة تحسين أحوال البنية التحتية الرياضية وهو ما يؤكد عليه خلال اجتماعاته المتواصلة مع جهات الدولة المختلفة وفى مقدمتها الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب فضلا عن استضافة البطولات الكبرى وأصبح استضافة الاولمبياد أو بطولة كأس العالم ليس بالأمر بالبعيد فى ظل امتلاك كافة الإمكانات .

الازدهار الذي شهدته الرياضة المصرية فى عهد الرئيس السيسى والإهتمام غير المسبوق بالألعاب الشهيدة التى حققت إنجازات تاريخية والتطوير الهائل لمراكز الشباب فى جميع ربوع مصر ونجوعها يصعب حصره ومن الظلم التحدث عن ما تم إنجازه من ثورة رياضية وتدشين لمنشآت رياضية خلال السنوات السبع التى تولى فيها الرئيس السيسى رئاسة مصر من بناء 3 صالات مغطاة جديدة فى العاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر وتطوير صالات ستاد القاهرة استضافت مونديال اليد ومدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى ستكون نواة لتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية وتطوير شامل لجميع الاستادات التي استضافت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 مضمار للدراجات والآلاف من مراكز الشباب وتنجيل ملاعبها بالنجيل الصناعى فى الكفور والنجوع والمراكز والمدن والمحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

ولم يكتف أبطال وبطلات الفراعنة بتحقيق الألقاب والإنجازات بحسب بل تمكنت مصر من تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية على أرضيها لتصبح مركزا عالميا لاستضافة البطولات القارية فى عهد الرئيس السيسى.

ونستعرض قليل من كثير تحقق منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية على ملفى الشباب والرياضة استعادت من خلاله مصر بريقها ليس على مستوى القارة فقط بل على مستوى العالم أجمع .

الفراعنة فى المونديال بعد غياب 28 عاما

تعيش كرة القدم فى حكم الرئيس السيسى لحظات سعيدة وفرحة طاغية بعدما نجح منتخب مصر في الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2017 بعد إخفاق مستمر في الثلاث نسخ التي سبقتها إلا أن الحظ وقف أمام الفراعنة وخسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف ورغم ذلك التقى الرئيس السيسى اللاعبين وهنأهم على أدائهم القتالي فى البطولة ليكون حافزا لهم فى تحقيق إنجاز أكبر تالٍ.

وبالفعل تحقق ما كان الرئيس السيسى يرنو إليه بلقاء منتخب مصر عقب اخفاق اللقاء النهائي أمام الكاميرون تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام لمدة 28 عامًا وتحقق ذلك عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما بإستاد برج العرب ليكون هذا الصعود هو الثالث في تاريخ مصر.

أمم أفريقيا 2019 على أرض الكنانة

أبهرت مصر العالم باستضافتها الرائعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضي المصرية للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة وجاء ذلك بعدما تم سحب التنظيم من دولة الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستقبال البطولة.

ولم يمر تنظيم الفراعنة للبطولة مرور الكرام بل نال استحسان الجميع الذين اشادوا بجودة التنظيم الرائع والحضور الجماهيرى المثالى وحقق منتخب الجزائر البطولة بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف مقابل لا شيء.

منتخب غريب فى الأوليمبياد

النجاح الكبير الذى حققته مصر فى استضافة أمم أفريقيا للكبار جعل الإتحاد الأفريقى لكرة القدم يلجأ لها فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .. ونجح المنتخب الأوليمبي الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب في حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه وسط حضور جماهيري كبير وخطف بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو.

الميداليات الأوليمبية فى تزايد

شاركت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 وحقق خلالها أبطال مصر 3 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو و ثنائى رفع الأثقال محمد إيهاب وسارة سمير.

وحصلت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو على 6 ميداليات في أربع ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، فنجح أبناء مصر في كتابة التاريخ وتحقيق أفضل نتائج الفراعنة في تاريخ الأولمبياد.

وهو رقم قياسي جديد، بعدما كان أعلى عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة: برلين 1936 - لندن 1948 - أثينا 2004، بالإضافة لأنها سجلت أكبر بعثة في تاريخها من خلال هذه الدورة بمشاركة 134 رياضيا.

واحتلت مصر المركز الثالث والخمسين في جدول ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو، بعدما حصد 6 ميداليات كالتالي: 1 ذهبية - 1 فضية - 4 برونزية.

45 ميدالية فى البحر المتوسط

حققت المنتخبات المصرية 45 ميدالية من خلال مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية يونيو 2018 لتحصد المركز الخامس فى البطولة بواقع 18 ذهبية و 11 فضية بالإضافة الى 16 برونزية.

مصر " بريمو" الألعاب الأفريقية

شهدت دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب صدارة مصر لترتيب الدول التي شاركت في المنافسات حيث توجت مصر باللقب الإفريقي بعد تحقيق 273 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 102 ذهبية و 98 فضية و73 برونزية.

وتصدر رفع الأثقال قمة الاتحادات بعد أن حقق 56 ميدالية ويليه السباحة بـ 41 ميدالية.

الحفاظ على مقر الكاف

تواصل مصر النجاح فى حكم الرئيس السيسى في الحفاظ على مقر الإتحاد الأفريقى لكرة القدم بالقاهرة لتنتهي تهديدات نقل المقر وذلك بعدما صدق البرلمان فى دورته السابقة برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم بالسودان لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها ليستمر مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر بعيدا عن أي تهديدات بنقله .

كرة اليد تحلق فى العالمية

نجحت كرة اليد المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية غير المسبوقة في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى العالمى أو الأفريقي بدأت عام 2016 بفوز منتخب الكبار ببطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر وتأهل الفراعنة من خلالها لأولمبياد ريو.

ووصلت مصر إلى منصة التتويج العالمية بحصول منتخب الناشئين على الإنجاز الأكبر بحصد لقب مونديال مقدونيا تحت 19 عاما فى أغسطس 2019 بفوزه على ألمانيا فى المباراة النهائية وحصل حسن قداح على لقب هداف كاس العالم وتوج أحمد هشام السيد بلقب أفضل لاعب في العالم كما حصل عبد الرحمن حميد علي لقب أفضل حارس مرمى في العالم.

وحصد منتخب الشباب قبلها بشهر تقريبا برونزية مونديال إسبانيا بتغلبه على البرتغال فى النهائى .

وسطر فراعنة اليد للرجال إنجازا جديدا بفوزهم بكأس الأمم الأفريقية على المنتخب التونسى فى عقر داره يناير 2020 ليخطفوا بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو قبل أن تعزف مصرسيمفونية رائعة بإستضافة بطولة العالم للكبار بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخها فى يناير الماضى بعد تدشين 3 صالات مغطاة جديدة بالعاصمة الإدارية و برج العرب و6 أكتوبر وتطوير مجمع صالات إستاد القاهرة وحضر الرئيس السيسى الإفتتاح الذى أبهر العالم خاصة فى ظل إقامة البطولة بنظام الفقاعة الطبية وسط إجراءات إحترازية مشددة من فيروس كورونا لتنجح نجاحا منقطع النظير بشهادة رؤساء وسفراء الدول المشاركة فى المونديال الذى شهد تألق كبير للفراعنة رغم الخسارة فى الدور قبل النهائى من الدنمارك التى توجت باللقب .

منارة البطولات العالمية

أصبحت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منارة البطولات الكبرى بعد النجاح الكبير والتطور الهائل فى البنية التحتية التى كانت محط اهتمام خاص من الرئيس سواء بانشاء منشات رياضية وشبابية جديدة على أحدث النظم العالمية أو تطوير ما هو قائم ..

مصر خلال عهد الرئيس السيسى استضافت مئات البطولات العالمية والقارية فى وقت كان صعب على أى دولة تحدى هذا الامر فى ظل الظروف التى ضربت العالم أجمع .

فاستضافت مصر بطولات العالم فى كافة الالعاب الرياضية من بينها اليد والسلاح والخماسى الحديث والجمباز وغيرها من باقى الألعاب الرياضية المختلفة .

قانون جديد للرياضة

فى حكم الرئيس السيسي صدر قانون جديد للرياضة رقم 71 لسنة 2017 لينسف قانون 77 لسنة 1975 الذى عفا عليه الزمن .. ومع قاون الرياضة الجديد بدأ معه وبه زمن جديد فيه أفكار جديدة وطموحات هائلة .

وأصر الرئيس على صدور قانون الرياضة الجديد لإعادة ترتيب الرياضة المصرية رغم كل العواصف ورغم صدام المصالح والمطامع ومحاولات كسر القوالب الجامدة والأفكار القديمة.

ذوو القدرات الخاصة فى قلب الرئيس

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إهتماما بالغا بذوى القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين حيث لم يبخل لحظة واحدة فى الإستجابة لهم وحقق كل ما طلبوه وكان حاضرا فى كل مناسبتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه وكان من نصيبهم فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص ديسمبر 2014 وتبادله الحديث الأبوى معهم مرورا بإطلاق عام ولايته الأولى " عام ذوى القدرات الخاصة " وخروج قانون يدعم كل حقوقهم فى الدولة وحرص فخامته على تكريم الأبطال والبطلات المتوجين بميداليات بطولة العالم للمعاقين ذهنيا بإستراليا واستضافة مصر لأول دورة العاب أفريقية للأوليمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوى بمشاركة ٨٠٠ لاعب من ٤٢ دولة تمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وذلك تحت رعاية الرئيس السيسى فى يناير 2020 قبل نهاية ترأسه للإتحاد الإفريقى.

كابيتانو مصر .. ودعم خاص من الرئيس

هو المشروع الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

انطلقت اختبارات مشروع «كابيتانو مصر» داخل محافظات الجمهورية المختلفة فى أغسطس الماضى، واستهدفت الناشئين فى عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية «مواليد ٢٠٠٨».

وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا فى أى هيئة رياضية، على أن تستمر المسابقة حتى ٢١ سبتمبر الماضي، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التى تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.

واستضاف مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية المحطة الأولى لمشروع «كابيتانو مصر»، يومى ٢٨ و٢٩ أغسطس الماضىي، ثم انطلق إلى الدقهلية، حيث أُقيمت الاختبارات فى استاد المنصورة، الأول من سبتمبر، ومنها إلى محافظة أسيوط داخل استاد الجامعة، يوم ٤ سبتمبر.

وكانت المحطة الرابعة للمشروع فى استاد محافظة الإسكندرية، يومى ١١ و١٢ سبتمبر، وصولًا إلى نادى اتحاد بسيون بمحافظة الغربية، يوم ١٤ سبتمبر، ومنه إلى مركز شباب الجزيرة فى القاهرة، لينطلق بعدها إلى مركز شباب أبوحماد فى الشرقية.

الأهم فى هذا المشروع هو الدعم الكبير الذى لقاه كابيتانو مصر بمقابلة الرئيس السيسى لأبطال المشروع والقائمين عليه أكثر من مرة والتوجيه الدائم لأبنائنا فى تلك المرحلة السنية بأن الحلم قائم طالما تمتلك القدرة .

تمكين الشباب .. فى المقدمة

ولحرص الرئيس السيسي على أهمية تمكين الشباب سياسيَا واقتصاديَا ورياضيَا، فعلى المستوى السياسي تم النص في الدستور والقانون على عضوية فئة الشباب في المجالس النيابية وهو ما ظهر جليَا في تشكيلة مجلس النواب الحالي.

كما تم تطبيق عدة مراحل للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتعيين قيادات شابة نواباً للمحافظين والوزراء، بالإضافة الى عقد سلسلة من المؤتمرات التي تجمع شباب القرى والمدن والمراكز، بجميع محافظات مصر.