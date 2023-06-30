رد مفحم من شيخة قطرية على تغريدة مسؤول أوروبي بشأن حرق المصحف

أثارت تغريدة نشرها الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول حرق نسخة من القرآن في السويد أول أيام عيد الأضحى، استفزاز الشيخة القطرية، مريم آل ثاني حيث اعتبر أن هذا التصرف فردي لا يمثل ملايين المواطنين ولا قيمهم.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينوكان، في تغريدة: "لا شك في أن حرق القرآن الكريم عمل مشين للغاية ويسيء لمشاعر ومعتقدات الكثير من الناس في الاتحاد الأوروبي وفي العالم"

وأشار إلى أن "تصرفات فرد متطرف واحد لا تمثلهم".

وبدورها، علقت الشيخة القطرية على تغريدة المتحدث الأوروبي، قائلة إن "الجميع يعلم أن ما تم كان بموافقة الحكومة السويدية! بحسب ادعائك فإن هذا التصرف كان فرديا، ولكنه تكرر عدة مرات"، دون أي تحرك رادع من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "إذا كان من المجحف الحكم على الأوروبيين بسبب تصرف شخص واحد، إذن لماذا تحكمون على المسلمين بالإرهاب بسبب تصرف فرد واحد؟!"

ويذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وأدلى العراقي الذي أحرق الأربعاء المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الخميس، بتصريحات استفزازية قال فيها إنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام، رغم التنديد الواسع.

وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاماً فرّ من بلاده إلى السويد، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية: "في غضون عشرة أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفاً أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".