السيسي : شعب مصر انتفض في 30 يونيو ضد الظلم والطائفية والاستبداد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة ، التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، قائلا "أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرة العاشرة لثورة يونيو" .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القاءه لكلمة بمناسبة ذكرة ثورة يونيو: للتاريخ أيام لامعة تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان، وتنير الطريق أمام الثائرين، وتهديهم سواء السبيل .

وتابع السيسي: يوم 30 يونيو عام 2013 انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من أرادو اختطاف وطنه، رافضا الظلم والطائفية والاستبداد.