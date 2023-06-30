السيسي: نسير بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصمود الذي أظهره المصريين خلال السنوات العشر الماضية، منذ ثورة الثلاثين من يونيو، سيظل محلاً لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلاتٍ أثيرت، عن سر العلاقة الخاصة، بين الشعب المصري، ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو: "احتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة.. والعزيمة التي لا تلين.. التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة.. من دولة تواجه الانقسام الخطير.. وشبح الاقتتال الأهلي.. إلى دولة متماسكة.. ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن.. دفعه أبطالٌ من صُلب هذا الشعب.. من قواته المسلحة وشرطته.. الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهابٍ.. هي الأعتى والأشرس.. وقدم رجالهم.. أرواحهم فداءً.. كي يعيش الوطنُ ويزدهر".



وتابع الرئيس أنه في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة.. أجدد العهد معكم.. على أن يكون الإخلاص والعمل.. لمصر وحدها.. أجدد العهد.. على أن تكون المصلحة الوطنية.. والهوية الوطنية.. هما دائماً علامات الطريق.. التي تهدي المسيرة والمسار.. أقول لكم.. إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب.. وقدمتها مؤسساته الوطنية.. لا يليق بها إن شاء الله.. سوى الانتصار.

وأوضح أن الانتصار.. بالمضي بقوةٍ وثقة.. على طريق التنمية والبناء.. على طريق تحسين أحوال وحياة الناس.. وتوفير الظروف المناسبة.. لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري.. بكل أطيافه وفئاته.. من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء.. لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة.. تقود بلدنا الحبيب.. نحو تحقيق الحلم.. الذي طالما راود المصريون.. حلم التقدم.. والنهوض بالوطن.. حلم الجمهورية الجديدة.. الحديثة المتقدمة.. في جميع المجالات.