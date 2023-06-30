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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياضيون عن ثورة 30 يونيو.. أعادت لمصر هويتها وأطاحت بحقبة الإخوان السوداوية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تظل ذكري ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية بعدما نجحت فى إزاحة حقبة زمنية سوداوية كادت تودى بالبلاد الي حافة الهاوية.

وتكللت مجهودات ثورة 30 يونيو بالنجاح وأطاحت من الذاكرة حقبة الدولة الدينية وتبعاتها من إرهاب فكرى وديني .

نجوم الرياضة اتفقوا على أن ثورة 30 يونيو نجحت فى استعادة الدولة المصرية هويتها بعدما فوض الشعب المصري القائد عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية في اتخاذ ما يلزم من خطوات حاسمة لانهاء زمن جماعة الإخوان. 

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ثورة 30 يونيو كشفت الإخوان

قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك سابقا إنه سيظل الاحتفال بثورة 30 يونيو باقيا أبد الدهر فهذه الثورة تجسيد حقيقى لعظمة المصريين كما أنها من أكثر الثورات شعبية فى تاريخ مصر ويتجاوز عدد من شاركوا فيها الأعداد التى شاركت فى ثورة 1919.

وأضاف الصقر أنه فى ليلة 30 يونيو ومع ازدحام الميادين عن آخرها بالمصريين حرصت على التجول فى الشوارع والحارات القريبة من مصر الجديدة والنزهة وأزقة الحلمية والمطرية وحلمية الزيتون وفوجئت أن الأعداد التى شاركت فى الثورة لا تقل عن الأعداد التى ملأت الميادين والشوارع الرئيسية وأن الطائرات التى صورت الحشود التى نزلت الى الشوارع لم تتمكن سوى من رصد الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى

وأشار أحمد حسن إلى أن اهم مايميز ثوة 30 يونيو انها ثورة كل المصريين ولم تكن مثل الثورات التقليدية التى يقودها فى الغالب النخبة بل شارك فيها جميع أفراد الشعب مثقفون وعمالا وفنانون وفلاحون الجميع تكاتفوا لانقاذ مصر من الجماعة الإرهابية، كما أن ثورة 30يونيو تعد الثورة الأولى ضد المتاجرين بالدين.

وتابع أن دور الأحزاب السياسية كان مهما للغاية فى 30 يونيو حيث انهاساهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية وفضحت نواياهم الخبيثة ضد المصريين وأن الأحزاب كانت رأس حربة الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وأن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط وأنها كانت تخطط للحكم أبد الدهر ولكن الله أنقذ مصر.

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ثورة 30 يونيو تصحيح للمسار

 

قال حمادة عبد اللطيف حاوى الزمالك السابق إن سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كفيلة باتمام تصحيح مسار قطاع الشباب والرياضة، بدعم كامل لأبطال مصر فى كل رياضة لتسجيل بطولات عربية وأفريقية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وأضاف عبد اللطيف أن حديث القيادة السياسية عن تطوير الرياضة المصرية  كانت بخطوات وجهود ملموسة على أرض الواقع وبتحرك كامل من أجهزة الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب عن فخره واعتزاز مستوى الجمهورية، من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدنى ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها  فخره واعتزازه بالإنجازات الشبابية والرياضية التى باتت تتحدث عن نفسها فى سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال إنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، وضع على رأس أولوياته الشباب ودمجهم بالمؤسسات التنفيذية المختلفة وتقلدهم المناصب القيادية بالدولة بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وأصبحت تعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة.. ففى عام الرئيس السيسى الأول من الحكم تجلت خطواته الجادة نحو إفساح المجال للشباب على كل الأصعدة بشكل عملى.

وشدد حاوى الزمالك على أن ما حدث من مكاسب ثورة يونيو المجيدة التى عبرت عن حال الشعب حينها ورفضه حكم الإخوان.

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ثورة 30 يونيو غيرت مصير الدولة المصرية

 

قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك سابقا إن ثورة 30 يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر من حيث التنمية فى كل المجالات الشبابى والرياضى والاقتصادى والزراعى والصناعى والتجارى.

وأضاف ميدو أن ذكرى ثورة يونيو ذكرى كبرى وفرصة لنطلع الشباب المصرى على العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة التى شهدت تطورا كبيرا وطفرة تشهدها الدولة بأكملها.

ووجه ميدو رسالة إلى الشباب المصرى قائلا: "لابد أن تعرف أن بلدك لها دور كبير بفضل توجيهات الرئيس من تطور غير مسبوق فلابد من الاعتزاز والفخر والاستعداد للمشاركة فى التطور من الاجتهاد فى العمل والبحث عن المشاركة فى الفرص التى تتوفر لهم.

وشدد على أن الكرة المصرية استعادة توازنها، ونجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017، وبلغ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلي النهائى، وكان قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب القارى، لولا سوء التوفيق فى نهائى الكان أمام الكاميرون، بالإضافة إلى مشاركة منتخبنا فى نسخة البطولة القارية التى استضافتها مصر عام 2019، وأبهرت كل متابعى وعشاق اللعبة الجماهيرية الأولى، بالإضافة إلى نجاح منتخبنا فى تحقيق حلم العودة إلى المونديال، وظهر الفراعنة فى كأس العالم بروسيا عام 2018، بالإضافة إلى تأهل منتخبنا للنسخة المقبلة لأمم إفريقيا، المقررة العام المقبل 2022 بالكاميرون، تحت قيادة مديره الفنى حسام البدرى، بعد أن أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح الفرصة للمدربين المصريين لقيادة المنتخب الوطنى، بعد أن أخفق الأجانب فى تحقيق أحلام المصريين فى السنوات الأخيرة، خاصة الأمريكى بوب برادلى والمكسيكى خافيير أجيرى وغيرهم.

وأكد أن الرئيس السيسي اهتم ودعم الرياضة بشكل غير مسبوق باعتبارها أمن قومي يمكن من خلاله تحقيق عشرات بل مئات والاف الأهداف الحيوية.

ولفت إلي أن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذاع صيت نجوم الكرة المصريين فى الملاعب الأوروبية، بشكل غير مسبوق، بعد أن كان عدد المحترفين المصريين فى دوريات القارة العجوز محدود جدا، وضمن صفوف أندية تفتقر إلى الشهرة وثقافة البطولات، وفى دوريات أوروبية أغلبها ضعيفة، وبالتالى اعتمد المنتخب الوطنى فى الماضى على اللاعبين المحليين، فى الوقت الذى شهد لحاق المنتخبات الإفريقية بركب التطور العالمى للعبة، إثر اعتمادها على كتائب من اللاعبين المحترفين فى أبرز الأندية الأوروبية.

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فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول
 

علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، على ذكرى ثورة 30 يونيو، واصفا إياها بأنها نقطة تحول فى تاريخ الدولة المصرية.
قال الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “تمثل ثورة 30 يونيو نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة المصرية”.

وأضاف فضل الله: “في ثورة 30 يونيو توحدت خلالها الجهود والمساعي الوطنية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للالتفاف حول راية الوطن وإبراز مكتسباته في فترة دقيقة لم تكن لتمر إلا بتغليب المصلحة العامة وإنكار الذات”.

وتابع: “وهنا تتجلى أصالة الشعب المصري العظيم المحب لوطنه الحريص على استقراره وازدهاره”.

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ثورة 30 يونيو تفويض للسيسي بمحاربة الارهاب
 

علق محمد صلاح عبدالفتاح المحاضر التحكيمي على ذكرى ثورة 30 يونيو مؤكدا أنها بمثابة عيد قومي لكل المصريين.

قال محمد صلاح عبدالفتاح المحاضر التحكيمي في تصريحات خاصة لصدى البلد:  ذكري 30 يونيو تمثل لنا كمصريين عيد قومي وعوده الروح لبلادنا بعد ان كانت تتعرض لمؤامره  غاشمة من جماعة ارهابية  

تابع: لولا القياده الحكيمه للجيش المصري وقياداته والرئيس عبد الفتاح السيسي  ووعي الشعب المصري الذي انتفض وفوض الرئيس  في ثورة 30 يونيو لمحاربة الارهاب حفاظا علي الدوله ومؤسساتها.

أضاف : أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي عودة الأمن والأمان التي افتقدناها كثيرا بعد أحداث يناير 2011

استطرد: وايضا اثرت علينا كرياضيين علي وجه الخصوص بوقف النشاط فترات طويلة   ولكن عادت الحياه مره اخري الي ملاعبنا بعد ثورة 30 يونيو لان بدون الامن والامان  لن يكون هناك استثمارات او أي رياضات كما حدث واستقبلنا عدة أحداث رياضية من اهمها بطولة أمم افريقيا وكاس العالم لليد وغيرها. 
 

ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسي الأهلى الزمالك ميدو محمد فضل الله

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