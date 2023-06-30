منتخب مصر تصنيف أول.. موعد ومكان قرعة تصفيات كأس العالم 2026

‏كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد إجراء مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026 ونظام التصنيف للمنتخبات الإفريقية.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مكان إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026 التي سوف تقام في كوت ديفوار يوم 12 يوليو المقبل.

وجاء منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا في التصنيف الأول فى المنتخبات الإفريقية في تصفيات كأس العالم 2026 .

وجاء نظام تصنيف المنتخبات الافريقية في تصفيات كأس العالم 2026 على النحو التالي :

التصنيف الأول في تصفيات كأس العالم 2026

المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر - نيجيريا - الكاميرون - مالى - كوت ديفوار



التصنيف الثاني في تصفيات كأس العالم 2026

بوركينا فاسو - غانا - جنوب افريقيا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الجابون -

غينيا الاستوائية



‏التصنيف الثالث في تصفيات كأس العالم 2026

أوغندا - بنين - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - انجولا



التصنيف الرابع في تصفيات كأس العالم 2026

موزمبيق - جامبيا - سيراليون - توجو - تنزانيا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا



التصنيف الخامس في تصفيات كأس العالم 2026

النيجر - جزر القمر - السودان - رواندا - بروندى - أثيوبيا - ايسوتنى - بوتاسونا - ليبيريا



‏التصنيف السادس في تصفيات كأس العالم 2026

ليسوتو - جنوب السودان - موريشيوس - تشاد -

ساو تومي وبرينسيبي - جيبوتي - سيشيل - إريتريا - الصومال