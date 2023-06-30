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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر تصنيف أول.. موعد ومكان قرعة تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

‏كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد إجراء مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026 ونظام التصنيف للمنتخبات الإفريقية.  

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مكان إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026 التي سوف تقام في كوت ديفوار يوم 12 يوليو المقبل. 

وجاء منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا في التصنيف الأول فى المنتخبات الإفريقية في تصفيات كأس العالم 2026 .

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وجاء نظام تصنيف المنتخبات الافريقية في تصفيات كأس العالم 2026 على النحو التالي : 

 

التصنيف الأول في تصفيات كأس العالم 2026 
المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر - نيجيريا - الكاميرون - مالى - كوت ديفوار
 

التصنيف الثاني في تصفيات كأس العالم 2026 
بوركينا فاسو - غانا - جنوب افريقيا - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - زامبيا - الجابون -
غينيا الاستوائية
 

‏التصنيف الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 
أوغندا - بنين - موريتانيا - كينيا - الكونغو - مدغشقر - غينيا بيساو - ناميبيا - انجولا
 

التصنيف الرابع في تصفيات كأس العالم 2026 
موزمبيق - جامبيا - سيراليون - توجو - تنزانيا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - مالاوي - ليبيا
 

التصنيف الخامس في تصفيات كأس العالم 2026 
النيجر - جزر القمر - السودان - رواندا - بروندى - أثيوبيا - ايسوتنى - بوتاسونا - ليبيريا 
 

‏التصنيف السادس في تصفيات كأس العالم 2026 
ليسوتو - جنوب السودان - موريشيوس - تشاد -
ساو تومي وبرينسيبي - جيبوتي - سيشيل - إريتريا - الصومال

كأس العالم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منتخب مصر المغرب السنغال الجزائر تونس غانا جنوب افريقيا

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