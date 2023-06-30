بعد إصابة 8 أشخاص.. التحفظ على طرفي مشاجرة شبين القناطر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتحفظ على طرفي مشاجرة حادث شبين القناطر، ما أدى لقيام الطرفين بتصادم سيارة كل منهما بالأخرى، ما أسفر عن 8 إصابة أشخاص بينهم أطفال، وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين الذين نقلوا لمستشفيات بنها الجامعي والخانكة ومعهد ناصر وشبين القناطر، وسؤال شهود العيان.

وكسفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشاجرة في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر بسبب خلافات بين الطرفين ليقوم أطراف المشاجرة باستخدام سيارتين والتصادم بها، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.



وكشف التقرير الطبي للمصابين أن عددهم 8 أشخاص وتراوحت إصاباتهم بين سحجات وكسور وبينهم أطفال وشباب.



وكانت أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارا بوقوع حادث شبين القناطر في قرية عرب جهينة دائرة المركز، حيث شهدت مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة واستخدام الطرفين سيارتين ليتصادما سويا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.