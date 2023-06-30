قبل بطولة العالم للناشئين.. استقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر للإسكواش

تلقي مجلس ادارة اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة صدمة كبيرة، بتلقيه إخطارا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات بتقديم استقالته وعدم السفر إلي أستراليا مع بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم للناشئين والناشئات خلال الشهر المقبل بمشاركة منتخبات العالم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة كبيرة داخل مجلس الادارة قد تؤثر على شكل استعدادات الفريق للبطولة.

ورفض الجهاز الفني تدخلات بعض أولياء الامور في الشئون الداخلية والفنية وخرق القواعد والتي تضرب استقرار المنتخب خلال مشاركته في البطولة، وهدد الجهاز الفني بالاستقالة في حالة استمرار الضغط لتمرير قرار فردي علي حساب المصلحة العامة للفريق في مخالفة للائحة الموقعه من قبل جميع اللاعبين واللاعبات.

وبرر الجهاز الفني سبب اعتراضه لرغبته في عدم التميز والمفاضلة بين اللاعبين واللاعبات خاصة وأنه هناك من يضغط لمخالفة اللائحة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الادارة.

ويحاول مجلس الادارة احتواء الأزمة ومحاولة فرض النظام ويعكف علي دراسة كيفية استبدال اللاعبين في هذا التوقيت الضيق إذًا لزم الامر حفاظا علي وحدة الصف داخل المنتخب وعدم إحداث زعزعة داخل الفريق الوطني والجهاز الفني.