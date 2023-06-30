لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حل الفنان خالد سليم ضيفاً في برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع علي قناة "القاهرة والناس" لكشف العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياته الخاصة والفنية.

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أكد الفنان خالد سليم، أنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغنيا لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه لأكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.

وأضاف: "عمري ما فكرت أغني مهرجانات.. أنا ثابت على موقفي"، مستنكرًا: “هغني مهرجانات ازاي، وكنت واحد من مغني الأوبرا في فترة ما، وغنيت على العديد من المسارح في القاهرة والأقاليم”.

وعلق على مشروع الملحن عمرو مصطفى في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الغناء، مشددًا على أن هذا هو خلق أغنية بلا روح، مضيفًا: "الأغاني دي متخيطه بصمة صوت ودي مصيبة كبيرة".

وكشف خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة إنهاء حياته، وكان هناك من يحاول قتله عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة من أجل إنهاء حياته.