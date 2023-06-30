176 رحلة.. مصر للطيران تبدأ الجسر الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من غدا السبت وحتى 12 يوليو 2023، بإجمالى 176 رحلة جوية، لاعادة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وتسير مصر للطيران جسر رحلات العودة، ليكون بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

جدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023 ، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.