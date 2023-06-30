استقرار في الأسعار | نبأ سار من شعبة الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما شهدت الأوقية حالة من الاستقرار بالأسواق العالمية، وذلك بعد موجة من التراجع خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، ورفع معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2280 جنيهًا، واستقرت الأوقية عند مستوى 1908 دولارات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2606 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1520 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18240 جنيهًا.

أشار، إلى أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا، ولامس مستوى 1895 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1908 دولارات.

أضاف، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة عن المتوقع، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن المتوقع، حيث تعني هذه البيانات أن سوق العمل الأمريكي ما زال قويًا، كما أن الاقتصاد ما زال قادرًا على النمو، ما يمنح الفيدرالي المرونة في زيادة معدلات الفائدة مرتين أو أكثر كما أكد جيروم باول خلال خطابة الأخير، حيث يعد نشاط السوق من العوامل المؤثرة في جهود الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم.