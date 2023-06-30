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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

الهوجويد.. أخطر نبات
الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا بتسبب في مأساة لمراهق.. صور

تسببت عشبة هوجويد المعروفة بأنها “أخطر نبات في بريطانيا” في مأساة لمراهق كان يركب دراجته ومر بجواها بالقرب من منزله في دنبار، شرق لوثيان، اسكتلندا.  

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، بينما تجاوز المراهق روس ماكفرسون عشبة هوجويد “عشب الخنزير” لاحظ أن يده تتحول إلى اللون الأحمر ثم سرعان ما خرجت منها بثور مؤلمة. 

عشبة الهوجويد

على الفور، ذهب المراهق البالغ من العمر 16 عاما إلى المستشفي حيث نصحه الأطباء بإزالة البثور دون تخدير مما عرضه لألم شديد حتي أنه أغمي عليه. 

ورغم تعافي المراهق إلا أنه يعاني من بعض الآثار الجانبية اللاحقة للواقعة كمعاناته من بشرة حساسة تتطلب ضروي وضع واقي الشمس لعامين مقبلين وكذلك قفازا في الشتاء.

ويعود موطن عشبة الهوجويد العملاقة إلى منطقة القوقاز، لكن تم إدخالها إلى بريطانيا كنبات للزينة في عام 1817، وأصبح انتشارها الآن خارج نطاق السيطرة.

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عشبة الهوجويد
أخطر نبات في بريطانيا بتسبب في مأساة لمراهق
أخطر نبات في بريطانيا بتسبب في مأساة لمراهق

 

 

 

 

 

 

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