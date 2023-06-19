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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة أخطر مدينة عصابات وبلطجة بالعالم.. شاهد ماذا يحدث بها

قصة اخطر مدينة عصابات
قصة اخطر مدينة عصابات وبلطجة بالعالم شاهد ماذا يحدث بها

تحولت شوارع عاصمة تاهيتي إلى حلبة صراع بين السكان العاديين وأفراد العصابات بعد أن أصبحت بورت أوبرانس أخطر مدينة في العالم حيث يقتل أفراد العصابات بعضهم البعض بوحشية. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تسيطر العصابات الإجرامية الآن على ما بين 60 و 80٪ من عاصمة هايتي ، بورت أو برنس ، بمساعدة فصائل من المعارضة مسلحة بالمناجل تقاتل في الشوارع وأصبحت الجثث مكدسة في المحارق.


وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الأوضاع اضطر سكان المدينة العاديين، غير المنتمين للعصابات، إلى النزول أيضًا إلى الشوارع ، مستعدين لقتل أي من أفراد العصابات للابتعاد عن حيهم.

وتقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، فيلينا إليزيه شارلييه: “لقد رأيت عددًا كافيًا من القتلى”. 


وأخبرت ماريا إيزابيل سلفادور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مارس 2023 شهد ذروة عنف العصابات ، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من جرائم القتل والاختطاف في الدولة الكاريبية منذ عام 2005.

و قالت أيضا إن أطفالا أصيبوا في فصولهم الدراسية وخطفوا عند بوابات المدرسة.


واستهدف القناصة المدنيين على ما يبدو بشكل عشوائي وأصبح الاعتداء الجماعي حدثًا شبه يومي ، حيث يبدو أن الشرطة عاجزة عن السيطرة على العصابات.

وفي أواخر أبريل ، تدخلت حركة بوا كالي المناهضة للعصابات بعد أن استسلمت قوة الشرطة الواقعة تحت الضغط في هايتي.

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