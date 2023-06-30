طيران مجهول يستهدف معسكرا لـ قوات فاجنر داخل دولة عربية

استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وحسب وسائل إعلام، فإنّ طائرات مسيّرة "مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومتراً جنوب شرق بنغازي)، حيث ينتشر عدد من قوّات فاغنر" الروسيّة. ولم يتحدّث المصدر عن سقوط ضحايا.

وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في عام 2020 إن "فاغنر" نشرت نحو 1200 فرد في ليبيا، وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن طائرات عسكرية روسية تقدم الإمدادات لمقاتلي "فاغنر" هناك.

وأدارت "فاغنر" أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة من قاعدة الجفرة الجوية، جنوبي طرابلس، مع وصول بعض الطائرات الحربية من حميميم في سورية.

وبالإضافة إلى تجنيد سوريين، عملت "فاغنر" بمعاونة مقاتلين أجانب من السودان وتشاد وأماكن أخرى.