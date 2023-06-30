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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف جين بشري يحمي من الإصابة بإنفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور

ظهر جين بشري قادر على حماية البشر من الإصابة بجميع فيروسات إنفلونزا الطيور التي بدأت في إصابة البشر منذ العديد من السنوات. 
 

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ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، تنتشر إنفلونزا الطيور أساساً بين الطيور البرية مثل البط البري والنوارس وقد تصيب أيضاً طيور المزارع ودواجن المنزل مثل الدجاج والديك الرومي والسمان.

وتصيب الفيروسات الطيور بشكل أساسي لكنها قد تنتقل إلى الحيوانات التي تفترس الطيور، وقد تنتقل في حالات نادرة إلى البشر الذين يخالطون من كثب الطيور المصابة.

ودرس فريق من العلماء من مركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة جلاسكو، مئات الجينات التي تتجلى تلقائياً في الخلايا البشرية، وقارنوا سلوك الجينات أثناء الإصابة بالعدوى بالفيروسات الموسمية التي تصيب البشر أو بفيروسات إنفلونزا الطيور.

وركزوا على جين يسمى «بي تي إن3إيه3» الذي يظهر في كل من الجهاز التنفسي البشري العلوي والسفلي. وتبين أن الجين الذي أطلق عليه الباحثون اسم «بي – فورس»، يمنع تكاثر معظم سلالات إنفلونزا الطيور في الخلايا البشرية.

لكن نشاط الجين المضاد للفيروسات فشل في الحماية من فيروسات الإنفلونزا الموسمية التي تصيب البشر.

وهذا الجين هو جزء من جهاز دفاعي أوسع في ترسانة المناعة البشرية ضد فيروسات الطيور.

 

 

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