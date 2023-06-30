عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر يوليو| كافة الطرق

فاتورة الغاز الطبيعي
فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023 بدءا من غدا السبت “رابع أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 1 من ذات الشهر وحتى يوم 20 منه. 

وحذرت الشركة من عدم التسجيل خلال الفترة المذكورة، حتى لا تتراكم فاتورة الغاز المنزلي ومن ثم تضاعف القيمة في الشهر التالي.

شركة أو مصنع صغير.. شروط التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لمشروعك

لعرض الفرص الاستثمارية.. البترول تنشئ منصة رقمية لمجال التعدين| تفاصيل

يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، و تطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية 

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة 

3 – إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة “في المناطق المفعل بها الخدمة”.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة و المتوفرة في :

جنينة مول : الدور الأرضي
سيتي ستارز : الملحق التاني – الدور الأول
محطة شل أوت جاردنيا :CASH SPOT
نادي ماتريكس بطنطا
نيو جيزة : طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 22
فرع الشركة بالاسكندرية : 432 شارع جمال عبد الناصر – المندرة قبلي أمام حسني للمشويات – برج أم القرى.

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخراً خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

عداد الغاز

ماكينة تسجيل القراءة الذاتية الخدمة 

فيما استحدثت وزارة البترول والثروة المعدنية، ماكينات ذاتية الخدمة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي الشهرية، وذلك عبر شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“. 

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة طرق إستخدام ماكينة الخدمة الذاتية وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية عبرها، كما أشارت إلى أن للماكينة العديد من الإستخدامات الأخرى، وأيضا عن تواجدها بشكل دائم في كل من جنينة مول والرحاب ومدينتي وأيضا بطنطا.  

والحقت الشركة بالشرح فيديو تفصيلي أيضا، وإليكم طرق تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الطرق المميكنة الجديدة المشار إليها:  

أولا:

عند الوقوف أمام الماكينة، الضغط على إختيار بدء، ثم سيظهر إختياران، اولهم شحن الكروت وثانيهما فواتير، وهو الأختيار المطلوب.

ثانيا:

إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما، والمدون على أي فاتورة غاز سابقة، ومن الممكن الإحتفاظ بنسخة منه على الهاتف لسهولة الوصول إليه. 

ثالثا: 

الضغط على إختيار قراءة العداد 

رابعا:

يتكون عداد الغاز المنزلي من مجموعتين من الأرقام، 3 أرقام باللون الأحمر، و5 أرقام باللون الأسود، يتم تسجيل الأرقم ذات اللون الأسود فقط عبر الماكينة، وتنتهي العملية.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري تعميم الخدمة بشكل تدريجي على مستوى المحافظات، وذلك لتسهيل عملية تسجل قراءة عداد الغاز المنزلي وشحن كارت الغاز الطبيعي على المواطنين.

وإليكم الفيديو الخاص بشرح طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الماكينة الجديدة، بحسب الصفحة الرسمية لشركة الخدمات البترولية بتروتريد .

 

تسجيل قراءة عداد الغاز تسجيل قراءة عداد غاز المنزل دفع فاتورة الغاز شركة بتروتريد شحن كارت الغاز طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية عداد الغاز المنزلي عداد غاز المنزل عداد الغاز الطبيعي فاتورة الغاز المنزلي فاتورة غاز فاتورة الغاز قراءة عداد الغاز الشهري قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

قوات الأمن السعودي تلقي القبض علي 3 مقيمين مصريين.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة جديدة في مصر

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

الصفاقسي يهدي الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أسبارتام والإصابة بالسرطان .. مفاجأة صادمة من الصحة العالمية لعشاق المشروبات الغازية

غدا بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر يوليو| كافة الطرق

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ