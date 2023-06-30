بالزهور والأعلام .. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

شارك رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقام رجال الشرطة بتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بذكرى قورة 30 يونيو، موجهين الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين