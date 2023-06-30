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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وثائقي | 30 يونيو وطن للجميع .. أضخم ثورة شعبية عرفها التاريخ المعاصر

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

عرضت شاشة اكسترا نيوز فيلم وثائقي بعنوان "الثلاثون من يونيو (وطن للجميع) .. أضخم ثورة شعبية عرفها التاريخ المعاصر".

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حزب الاتحاد: 30 يونيو أسست لتحالف الشعب والجيش على مسار البناء والتنمية

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برلماني : ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية وأعادت لمصر ريادتها

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكري ثورة 30 يونيو.

وتصدر هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكرى ثورة 30 يونيو.

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