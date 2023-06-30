وثائقي | 30 يونيو وطن للجميع .. أضخم ثورة شعبية عرفها التاريخ المعاصر

عرضت شاشة اكسترا نيوز فيلم وثائقي بعنوان "الثلاثون من يونيو (وطن للجميع) .. أضخم ثورة شعبية عرفها التاريخ المعاصر".

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكري ثورة 30 يونيو.

وتصدر هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكرى ثورة 30 يونيو.