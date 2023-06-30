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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوري يتزعم عصابة خطف لسرقة مصري في أكتوبر | وقرار عاجل ضده

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية 4 متهمين لمحكمة الجنايات منهم سوري الجنسية لاتهامهم بخطف مواطن مصري وسرقة أمواله وتهديده بالقتل. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه اذ اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على مال غيرهم  ونفاذ لسابق اتفاقهم تقابل المتهم الأخير مع المجني عليه وتوجها حيث يتواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة وما أن دلف الي الوحدة السكنية  محل ارتكاب حيث أعدوا مخططاً محكماً يتولى فيه الأخير استدراج المجني عليه بزعم اتمام اتفاق مالي فيما بينهم وبين شقيقه  وفوجئ بقيام المتهمين حال كونهم ملثمين بإشهار مسدسات  حيث سرقوا المنقولات ومبلغ نقدي وتمكنوا بتلك الوسيلة بإبعاده عن أعين رقبائه ومن يذود عنه وبلغوا بذلك مقصدهم حيث  تضمن مخططهم الإجرامي الاستيلاء علي مال المجني عليهما إذ اتوا فعلتهم محل الاتهامات سالفة الوصف متمكنين بتلك الوسائل القسرية من إقعاد مقاومة المجني عليه وسلب ارادته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء علي المسروقات المملوكة له وشقيقة المجنى عليه.

كما أنهم حجزوا المجني عليه  بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح  بأن احتجزوه بمسكن الواقعة فترة زمنية تناهز الساعة، استكمالاً لمشروعهم الإجرامي مهددين إياه بقتله في حال عدم الانصياع لأمرهم وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (مسدس) بدون ترخيص.

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