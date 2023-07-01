ما الدعاء الذي يقال لمن أصابه مرض؟.. 10 كلمات مستجابة الآن

ما الدعاء الذي يقال لمن أصابه مرض؟ سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع ثالث أيام التشريق، ورابع أيام العيد الكبير، التي يستجاب فيها الدعاء كما أخبر القرآن الكريم وبينت السنة النبوية المطهرة.

ما الدعاء الذي يقال لمن أصابه مرض؟

وفي بيان جواب ما الدعاء الذي يقال لمن أصابه مرض؟، قال مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك فائدة عظيمة لمن أصيب بمرض، وذلك بأن يمسح المريض بيمينه موضع الألم سبع مرات، ويردد الدعاء الموجود في الحديث الآتي:

جاء عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ضع يدك على الذي تألم من جسدك ، وقل بسم الله - ثلاثا - وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ). صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء .

وعند أبي داود بنحوه وفيه (امسحه - أي الألم - سبع مرات وقل (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)، قال عثمان : ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي . فل أزل آمر به أهلي وغيرهم. سنن أبي داود كتاب الطب باب كيف الرقى.

وبين معنى (أعوذ) أعتصم بحضور القلب وجمع الهمة . والعياذ واللياذ من واد واحد، موضحا أن هذا الدعاء وتلك الرقية من أنجع الأدوية لإزالة الألم أو تخفيفه بشرط قوة اليقين وصدق النية .

وأوضح: إذا كان المريض طفلا فعلى من يعوذه أن يأتي به ويقول (أعيذه بالله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر ، ويظهر لنا من رواية أبي داود ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من الإلتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الرقى، فقد قال عثمان بن أبي العاص - بعد زوال ألمه ببركة الرقية التي تعلمها من المصطفى صلى الله عليه وسلم - ( فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم ) .



ما الدعاء الذي يقال لمن أصابه مرض؟

1- قراءة سورة الفاتحة، وآية الكرسي الواردة في سورة البقرة، وصورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات.

2- اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري

3- أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ.

4- بسمِ اللهِ أرقيكَ من كلِّ شيٍء يُؤذيكَ من شرِّ كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيكَ بسمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

5- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيتهه.

6- اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

7- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

8- يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

9- اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

10- اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، وتعوضهم خيراً عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالماً معافاً من كل أذى أو ضر.