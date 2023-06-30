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رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: جماعة الإخوان كانت تحتكر الدين وتعطي صكوك الغفران للجميع

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

نقلا عن فضائية "cbc"، ‏قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أنه كان من الطبيعي أن تتخذ جماعة الإخوان الإرهابية موقفا عدائيا من المؤسسات الدينية وفي مقدمة ذلك الكنيسة ثم الأزهر وقد يمكن تفهم موقف الجماعة من الكنيسة لكن لا يمكن تقبله بالطبع لكن الأغرب موقف الجماعة من الأزهر الشريف وتفسير الأمر ليس غريب لأن هذه الفئة فكرة تأسيسها كانت تقول أنها جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين وبالتالي تقول أنها هي التي تحتكر الدين وتحتكر الحديث باسم الدين وهي التي تعطي صكوك الغفران للجميع ومن لم ينضم إليهم فهو من وجهة نظرهم قليل الإيمان.


‏وتابع الكاتب الصحفي محمود مسلم خلال تقرير نشرته فضائية "cbc"، أن قبل وصول الإخوان إلى الحكم  كانت تصريحاتهم فيها نوع من أنواع التهدئة مع الأقباط لكن بمجرد وصولهم للحكم كانوا ضد الأقباط بشكل عنيف ورأينا بعد الثورة حرق الكنائس وللأسف الموقف العالمي كان مخزي.

 الدكتورة إيناس عبد الدايم 

‏وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة أنهم بدأوا إقالة أكثر من مسؤول في وزارة الثقافة وأن خبر إقالته وصل لهم قبلها بأسبوع وعند الاستفسار منهم قاموا بالإنكار ولكنها كانت متأكدة ان بعد أيام قليلة سوف تتم إقالته وكانت بالفعل مستعدة وتم اقالتها ولكن الصدمة كانت رفض الإقالة من المثقفين ورد الفعل الذي حدث بعدها كان صدمة وهذا أعظم شيء قاموا به وهذا الحراك السريع الذي تم كان البداية لاعتصام المثقفين.

عماد الدين حسين الإخوان الأزهر الكنيسة إيناس عبد الدايم

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