إيناس عبد الدايم: الإخوان أقالوا أكثر من مسؤول في وزارة الثقافة

نقلا عن فضائية "cbc"، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، أن الإخوان أقالوا أكثر من مسؤول في وزارة الثقافة وأن خبر إقالتها وصلها قبلها بأسبوع.

وتابعت إيناس عبد الدايم خلال تقرير أذاعته فضائية "cbc"، أنه عند الاستفسار منهم عن حقيقة الإقالة قاموا بالإنكار ولكنها كانت متأكدة أن بعد أيام قليلة سوف تتم إقالتها وكانت بالفعل مستعدة.

اعتصام المثقفين

وأضافت أنها تمت اقالتها بالفعل ولكن الصدمة كانت رفض الإقالة من المثقفين ورد الفعل الذي حدث بعدها كان صدمة وهذا أعظم شيء قاموا به وهذا الحراك السريع الذي تم كان البداية لاعتصام المثقفين.