بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للبوتشا

أيام قليلة تفصلنا عن استضافة مصر لبطولة إفريقيا للبوتشا، والتي تقام لأول مرة على الأراضي المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة الدكتور أحمد آدم، والذي بذل مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة؛ من أجل الحصول على تنظيم البطولة الأهم في إفريقيا هذا العام، والتي تعد محط أنظار الاتحاد الدولي للعبة في الوقت الحالي، خاصة وأنها ستحدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة الكبرى أولمبياد باريس 2024.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للبوتشا، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد انطلاق بطولة إفريقيا للبوتشا

تنطلق البطولة في الفترة من الإثنين 3 يوليو وتستمر حتى 8 من الشهر ذاته، على أن يكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من البطولة، في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للبوتشا

يشارك في البطولة الإفريقية 5 منتخبات، على رأسها مصر البلد المستضيف، وكلا من “المغرب، تونس، جنوب إفريقيا، ناميبيا”، بإجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

وينافس منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين، وناميبيا بـ3 لاعبين.

شعار بطولة إفريقيا للبوتشا

وعن شعار البطولة والذي تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره إلى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا، وجاء اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونية إفريقية.



مكان إقامة بطولة إفريقيا للبوتشا

نجحت مصر في استضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر إقامتها في الفترة من 3 : 8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق، وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.