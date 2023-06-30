عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للبوتشا

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن استضافة مصر  لبطولة إفريقيا للبوتشا، والتي تقام لأول مرة على الأراضي المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة الدكتور أحمد آدم، والذي بذل مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة؛ من أجل الحصول على تنظيم البطولة الأهم في إفريقيا هذا العام، والتي تعد محط أنظار الاتحاد الدولي للعبة في الوقت الحالي، خاصة وأنها ستحدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة الكبرى أولمبياد باريس 2024.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للبوتشا، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد انطلاق بطولة إفريقيا للبوتشا

تنطلق البطولة في الفترة من الإثنين 3 يوليو وتستمر حتى 8 من الشهر ذاته، على أن يكون حفل الافتتاح في اليوم الأول من البطولة، في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والتي تستضيفها  صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للبوتشا

يشارك  في البطولة الإفريقية 5 منتخبات، على رأسها مصر  البلد المستضيف، وكلا من “المغرب، تونس، جنوب إفريقيا، ناميبيا”، بإجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

وينافس منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين، وناميبيا  بـ3 لاعبين.

شعار بطولة إفريقيا للبوتشا

وعن شعار البطولة والذي تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره إلى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا، وجاء اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونية إفريقية.


مكان إقامة بطولة إفريقيا للبوتشا

نجحت مصر في استضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر إقامتها في الفترة من 3 : 8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق، وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الأمريكي: من السابق لأوانه القول أن تمرد فاجنر أضعف بوتين

بعد انتهاء موسم الحج 2023 .. بيان عاجل من السعودية بشأن العمرة

أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

مصر أصبحت نظيفة | أحمد موسى: المواطنون حرروا دولتهم من عصابة الإخوان

دعاء ثالث أيام العيد.. احرص على هذه السنن

أحمد موسى : المصريون كانوا يخافون على أولادهم طوال حكم الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ