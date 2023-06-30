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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو يستعد لتصوير أغنيتين من ألبوم فارق عن الكل

أبو
أبو

قال المغني أبو، إنه قرر تصوير أغنيتين من ألبومه الجديد "فارق عن الكل"، وهما بالسلامة، والأغنية التي تحمل اسم الألبوم خلال الفترة المقبلة. 

 

وأشار أبو في تصريحات لموقع صدى البلد، إلى أن الأغنيتين طبيعتهما رومانسية بمعان مختلفة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة "هوليلا"، التي طرحت منذ أيام. 

 

وأكد أبو في تصريحاتها، على رغبته في طرح ألبوم كامل لأول مرة لأنه يكون علامة في مسيرة أي فنان، وبمثابة مكتبة له. 

 

وعبر المغني “أبو” عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة “هوليلا”، التي اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد حوالي أسبوع من طرحها. 

 

وقال أبو في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الجمهور تفاعل مع أغنية هوليلا بشكل جيد، وكشف عن ألطف التعليقات التي تلقاها موضحا:" الناس بتقولي عاوزين نعيد أفراحنا عشان نحتفل عليها". 

 

وأشار “أبو” في تصريحاته، إلى أنه يعكف على الانتهاء من ألبومه الجديد الذي سيطرح تباعا خلال موسم الصيف، ويتكون من 7 أغنيات، موضحا أن خطوة الألبوم مهمة جدا ومميزة في حياة أي فنان.

 

وجاء طرح أغنية "هوليلا" من خلال حفل كبير حضره عدد من الشخصيات العامة منهم المهندس نجيب ساويرس، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين، الذين شاركوه الاحتفال بإطلاق الأغنية والإعلان عن الألبوم.

أبو المغني أبو أغنية هوليلا الفنانة جومانا مرا الفنان هشام ماجد المهندس نجيب ساويرس

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