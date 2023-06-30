عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصغيّرة وقعت من الدور الرابع في القليوبية .. وقرار عاجل لجهات التحقيق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها اثر سقوطهما من الطابق الرابع بمنطقة اتريب ببنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

صحة القليوبية: استقرار حالة مصابي الرنجة الفاسدة

إخماد حريق في مقهى بـ باسوس القليوبية

ولقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة أتريب ببنها.

وكانت الطفلة في زيارة عند جدتها بتلك المنطقة، وأثناء لهوها في البلكونة سقطت على سيارة بالشارع وتوفيت في الحال.

طفلة القليوبية

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات اثر سقوطها من الطابق الرابع بشقة جدتها الكائنة بمنطقة الموقف بأتريب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية. 
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة حيث كانت تلهو بالبلكونة وسقطت منها علي سيارة بالشارع أودت بحياتها، وكشفت التحريات أن الطفلة وحيدة والديها وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القليوبية جهات التحقيق الكشف الطبي الصفة التشريحية الجهات المختصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بعد إصابة 8 أشخاص.. التحفظ على طرفي مشاجرة شبين القناطر بالقليوبية

خروج مصابى انقلاب لعبة بملاهي شبين القناطر بالقليوبية من المستشفى

القليوبية .. سيارة ميكروباص تدهس شابا فى شبين القناطر

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في شبين القناطر

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الأمريكي: من السابق لأوانه القول أن تمرد فاجنر أضعف بوتين

بعد انتهاء موسم الحج 2023 .. بيان عاجل من السعودية بشأن العمرة

أحمد موسى: المرأة المصرية أيقونة ثورة 30 يونيو.. فيديو

مصر أصبحت نظيفة | أحمد موسى: المواطنون حرروا دولتهم من عصابة الإخوان

دعاء ثالث أيام العيد.. احرص على هذه السنن

أحمد موسى : المصريون كانوا يخافون على أولادهم طوال حكم الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ