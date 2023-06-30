الصغيّرة وقعت من الدور الرابع في القليوبية .. وقرار عاجل لجهات التحقيق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها اثر سقوطهما من الطابق الرابع بمنطقة اتريب ببنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة أتريب ببنها.

وكانت الطفلة في زيارة عند جدتها بتلك المنطقة، وأثناء لهوها في البلكونة سقطت على سيارة بالشارع وتوفيت في الحال.

طفلة القليوبية

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات اثر سقوطها من الطابق الرابع بشقة جدتها الكائنة بمنطقة الموقف بأتريب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة حيث كانت تلهو بالبلكونة وسقطت منها علي سيارة بالشارع أودت بحياتها، وكشفت التحريات أن الطفلة وحيدة والديها وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.