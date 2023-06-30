روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

حجبت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات،اليوم الجمعة، مواقع إخبارية تنتمي إلى مجموعة "باتريوت" الإعلامية القريبة من قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، في أعقاب محاولة تمرد للمجموعة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وذكر مراسلو "فرانس برس" أن العديد من المواقع الإخبارية السياسية والاقتصادية الروسية، بما في ذلك "ريا فان"، وكلها مرتبطة بمجموعة بريجوجين، حجبت في روسيا.

وظهرت هذه المواقع في سجل "الوصول المقيد" الخاص "روس كومنادزور"، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن حجب المحتوى غير القانوني والمتطرف، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والموارد الأخرى المحظورة من قبل السلطات.

وأعلنت وسيلتا إعلام مرتبطتان بمجموعة "باتريوت" هما "نيفسكي نوفوستي" و"إكونوميكا سيجودنيا" وقف أنشطتهما وفقاً لقناتي "تيليجرام" التابعتين لهما.