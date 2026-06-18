طرح بوستر مسرحية «خيال مريض» لهشام ماجد

طرحت الشركة المنتجة لمسرحية "خيال مريض" من بطولة هشام ماجد البوستر الرسمي، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

مسرحية خيال مريض

وتدور فكرة المسرحية في إطار كوميدي يحمل طابعًا نفسيًا، ويشارك في بطولتها كل من محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، ومحسن منصور، ودينا دياب، بينما كتب النص وأخرجه محمد المحمدي، ومن إنتاج يارا حسن.

ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح تياترو أركان خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم “برشامة”، والذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات.

وشارك في بطولة الفيلم ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داود.