فيلم No Time to Die يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم No Time to Die، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة نتفليكس.

واحتل الفيلم المركز الاول من أصل 10 هم اللافلام الاعلي مشاهدة علي المنصة في مصر.

الفيلم تبدأ احداثه حين يظهر (فيليكس ليتر) من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) لصديقه (بوند) الذي ترك الخدمة منذ فترة ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.