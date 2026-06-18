أسرة عبدالحليم حافظ تحذر من استغلال اسم وصورة العندليب دون موافقة رسمية

أصدرت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بيانًا حذرت فيه المنتجين ومنظمي الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها من استغلال اسم أو صورة العندليب الأسمر دون الحصول على موافقة مسبقة من ورثته الشرعيين.

عبد الحليم حافظ

وأكدت الأسرة أن أي حفلات أو فعاليات فنية يتم خلالها استخدام اسم أو صورة عبدالحليم حافظ، سواء لأغراض فنية أو دعائية أو ترويجية، يجب أن تتم بعد الرجوع إلى الورثة والحصول على موافقة كتابية صريحة منهم، باعتبارهم أصحاب حقوق استغلال اسم وصورة الفنان الراحل.

وشدد البيان على أن هذا التحذير يشمل جميع الأعمال والحفلات التي تقام داخل مصر أو خارجها، سواء كانت بمقابل مادي أو دون مقابل، وذلك حفاظًا على الحقوق القانونية والأدبية الخاصة بإرث الفنان الراحل.