السلطات اليونانية متورطة.. فرانس برس تكشف تفاصيل صادمة عن غرق قارب قبالة سواحل أثينا

أتهم الناجون من حاثة غرق السفينة قبل ايام قبالة سواحل اليونان وعلى متنها مئات المهاجرين خفر السواحل اليونانية بأنهم لم يريدوا أنقاذهم قائلين أنها لم تكن مصادفة.

اتهام صريح

وشكك حسن البالغ من العمر 26 عامًا بأن خفر السواحل اليوناني أراد أنقاذهم ، في حديثه إلى وكالة فرانس برس في معسكرًا للمهاجرين في مالاكا حيث يوجد عدد كبير من الناجين تحت حراسة الشرطة اليونانية، وقال أن ليس لديه انطباع بأن خفر السواحل في اليونان أراد إنقاذهم على الإطلاق.

وغرقت السفينة في البحر الأيوني ليلة الـ 13 يونيو على مرأى من خفر السواحل في اليونان والذين تأخروا في مد يد المساعدة بحسب تصريحات الناجين.

وظل خفر السواحل في اليونان يلاحقون السفينة بوحدات جوية وبحرية لجزء كبير من اليوم بعد تلقي معلومات من إيطاليا ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.

وتمكنوا من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 82 جثة ، لكن هناك 560 آخرين في عداد المفقودين على متنها أو ربما لقوا حتفهم ، حسب بعض التقديرات.

تصريحات صادمة لناجين من الغرق

وتحدثت وكالة فرانس برس إلى خمسة ناجين من المأساة التي من المرجح أن تنخفض كواحدة من أسوأ حطام سفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وقال سليم البالغ من العمر 28 عاما أنه لقد كان بمثابة عملا إجراميا، واستخدم فيه مثل الآخرين اسما مستعارا لحماية عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، واتهم أن تصرفات خفر السواحل تسببت في غرق العديد من الناس.

ووفقا لأقوال الناجين، أن خفر السواحل ألقى الكابلات مرتين على القارب لسحبه.

وأضاف سليم أنه في المرة الأولى ، فشل الخط في الالتقاط في المرة الثانية، وتم ربط الحبل بالقوس بواسطة القارب “اليوناني” الذي انحنى فجأة من اليسار إلى اليمين بسرعة كبيرة، مما أدى إلى حدوث موجات.

وقال أحمد، وهو سوري الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاماً، أنه لا يعرف كم كان عددهم، لكنهم سمعوا صرخاتهم والتي لا يمكن نسيانها وكان الأمر كلياً لايصدق.

وأوضح أحمد أن المحرك توقف قبل منتصف الليل، حوالي 90 دقيقة قبل الوقت الذي حدده اليونانيون.

4500 دولار للرحلة المشؤومة

وقال ناجي أخر أسمه سليم وعيناه مليئة بالدموع بعد انقلاب السفينة، راقبنا خفر السواحل اليوناني من بعيد لمدة 10 دقائق على الأقل، وعندها فقط أرسلوا زورقين منفوخين لمساعدة الناس في الماء ودفع سليم ما يقرب من 4500 دولار للرحلة إلى إيطاليا وبدلاً من ذلك وقف على حافة الموت.

وقال ناجي أخر أسمه آزاد ، ويبلغ من العمر 21 عامًا ، أنه اضطر إلى السباحة لمدة ساعة على الأقل للوصول إلى قارب خفر السواحل اليوناني، وأضاف أنه كان عالق في طبرق ، بليبيا لمدة ثمانية أشهر ، ونقله المهربون من حظيرة إلى أخرى ، حيث تم حشر العشرات فيها.

وصرح شاب أخر أسمها رقيان ، وهو كردي من بلدة كوباني السورية ، دفع بالمثل 4500 دولار للرحلة ، بعد 1800 دولار أولية للانتقال من لبنان إلى ليبيا عبر مصر.

وعندما بدأت الرحلة في 9 يونيو ، تذكر رقيان دفع 200 دولار إضافية لنقلها إلى القارب والسماح لها بالسفر على السطح العلوي، وقال أنه لا يعرف لماذا نجا من كل هذا، ولا يزال ابن عمه البالغ من العمر 17 عامًا في عداد المفقودين ، مازالت رقيان تطاردها صور حطام السفينة.

ويأمل رقيان الآن في الانضمام إلى أخيها وأختها في ألمانيا وقال أنه لا يريد أن أبقى في بلد القتلة هذا.

وقالت وزارة البحرية اليونانية لوكالة فرانس برس انه لا يمكنها التعليق على التحقيق الجاري في سرية تامة.

اليونان تنفي الأتهامات الموجهه لها

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس يوم الخميس إن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق العصابات الإجرامية التي ملأت القارب بالأشخاص اليائسين، دون حتى إعطائهم سترات نجاة.

وقال خفر السواحل إنه شجع السفن القريبة على تقديم الطعام والماء للمصريين والباكستانيين والسوريين والفلسطينيين الموجودين على متنها ، لكنه قرر عدم محاولة الإنقاذ بعد أن أخبره مرارًا وتكرارًا متحدثًا باللغة الإنجليزية على متن السفينة أنها لا تحتاج إلى مساعدة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني نيكولاوس أليكسيو لتلفزيون ERT الحكومي أن سطح السفينة كان مليئا بالناس ويفترض أن داخلها كان ممتلئا بالقدر نفسه.

وأضاف أنه لا يمكن تحويل مسار قارب به الكثير من الأشخاص بالقوة ما لم يكن هناك تعاون.

قال خفر السواحل اليوناني أن سفينة الصيد أبلغت الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش يوم 13 يونيو أن محركها تعطل على حسابه الرسمي.

بعد أربع وعشرين دقيقة ، أبلغ ربان زورق الدورية اليوناني أن القارب قد انقلب. وغرقت في غضون 15 دقيقة ، الساعة 2:19 صباحًا بالتوقيت اليوناني.

وفي 16 من يونيو أعلنت الحكومة اليونانية إنهم ألقوا بالحبال لأنقاذ المهاجرين وتحقيق الاستقرار في القارب ، لكن المهاجرين رفضوا المساعدة وأنهم يريدوا الذهاب إلى إيطاليا.

وقالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس يوم الاثنين الماضي أن اليونان تجاهلت عرضا للدعم الجوي قبل الغرق.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم ، رصدت طائرة فرونتكس سفينة الصيد التي انطلقت من ليبيا لمدة 10 دقائق قبل أن تضطر الطائرة إلى العودة إلى القاعدة للتزود بالوقود ، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت فرونتكس إن الوكالة عرضت دعمًا جويًا إضافيًا للسلطات اليونانية في 13 يونيو أنها لم تتلق أي رد.