استقل قطار الحرمين.. رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المسجد النبوي، اليوم الجمعة، و أدى الصلاة فيه، وشرُف بالسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.



وكان مدبولي قد وصل إلى المدينة المنورة في وقت سابق ، بعد أن أدى مناسك الحج، حيث كان في استقباله لدى وصوله في محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية.

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، امس، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام.



وحضر حفل الاستقبال أيضا عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية السعودية ومن الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة.