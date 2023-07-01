محافظة الإسكندرية: إقبال غير مسبوق على الشواطئ بثالث أيام العيد

أكدت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، على الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطيء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ خلال الأيام الماضية 80٪ بشواطئ القطاع الغربي و100٪في أغلب شواطئ القطاع الشرقي.

ووجه المحافظ، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

هذا وكان قد كلف الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لاستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ.



ومن جانبه؛ أكد عبد الرازق على إنه حالة حدوث أي مخالفة على الشواطئ، فإن منظومة الشكاوى على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأسرع وقت. لافتاً إلى أن أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقى هي (1270746490 01289252668 _01119555946_01501267888)، أما أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي والعجمي هي (01222265034_01202956224 _01225267276 01220030102).