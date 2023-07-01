عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: إقبال غير مسبوق على الشواطئ بثالث أيام العيد

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

أكدت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، على الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطيء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ خلال الأيام الماضية 80٪ بشواطئ القطاع الغربي و100٪في أغلب شواطئ القطاع الشرقي.

ووجه المحافظ، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

محافظ الإسكندرية: مليون جنيه غرامات فورية على مخالفات إقامة الشوادر والنحر

انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

هذا وكان قد كلف الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لاستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ. 

ومن جانبه؛ أكد عبد الرازق على إنه حالة حدوث أي مخالفة على الشواطئ، فإن منظومة الشكاوى على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأسرع وقت. لافتاً إلى أن أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقى هي (1270746490 01289252668 _01119555946_01501267888)، أما أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي والعجمي هي (01222265034_01202956224 _01225267276 01220030102).

الاسكندرية اللواء محمد الشريف القطاع الغربي ايام عيد الاضحى المبارك تغيير الملابس أيام عيد الأضحى محافظة الاسكندرية محمد عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

ترشيحاتنا

بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

هبة مجدي تكشف بداية قصة حبها مع وزجها محمد محسن | فيديو

دعاء قيام الليل للفرج وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 6 كلمات عن النبي

رسالة غامضة من كهربا تثير التكهنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

فيديو

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ